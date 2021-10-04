Белорус Олег Новицкий уступит свою каюту в космосе актрисе Юлии Пересильд

Юлия Пересильд готова для полета в космос. Фото: ЦПК/Роскосмос

Стали известны некоторые подробности, как разместятся участники полета и космонавты. Белорус Олег Новицкий, который сейчас находится на орбите, уступит свою каюту в модуле «Звезда» Юлии Пересильд, а сам временно будет ночевать в бытовом отсеке своего корабля «Союз МС-18» в спальном мешке. А Клим Шипенко будет ночевать в новенькой каюте в модуле «Наука» (либо в каюте Новицкого, а в «Науку» отправится Пересильд – окончательно все будет решено на орбите). А Антон Шкаплеров, пока не улетит «Союз МС-18», будет ночевать в спальнике в бытовом отсеке «Союза МС-19». Потом он займет вторую каюту в модуле «Звезда».

Олег Новицкий ждет на орбите кинематографистов. Фото: ЦПК/Роскосмос

Первый художественный фильм в космосе под рабочим названием «Вызов» расскажет историю женщины-врача, которая должна отправиться на Международную космическую станцию (МКС), чтобы спасти жизнь космонавту.