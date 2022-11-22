45 лет назад, в 1976 году, произошла первая авиакатастрофа с белорусским самолетом. Ее причиной стал отказ приборов. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Эти катастрофы с белорусскими самолетами произошли в чужом небе по разным причинам - из-за отказа приборов, по ошибке экипажа или диспетчеров, по вине боевиков-экстремистов.

1976 год: заблудившийся в облаках самолет

3 января 1976 года самолет Ту-124 выполнял рейс Москва - Минск. В 10.04 он взлетел из московского «Внуково», а через минуту после взлета на скорости 550 км/ч упал в пяти километрах от аэропорта, пропахав 230 метров по полю и врезавшись в один из домов деревни Санино. Обломки раскидало на 500 метров, а число погибших оказалось даже больше, чем было людей на борту. Погибли все пятеро членов экипажа, все 56 пассажиров и 74-летняя хозяйка дома, в который врезался самолет, - всего 62 человека. Как показало расследование комиссии, после взлета у лайнера отказали авиагоризонты - приборы, которые используются летчиками для управления и стабилизации самолета в воздухе. И без показаний авиагоризонтов пилоты просто заблудились в облаках и потеряли пространственную ориентацию.

Экипаж похоронили на Восточном кладбище Минска и поставили один памятник на всех с бронзовыми барельефами погибших: бортпроводницы Тамары Ищенко, второго пилота Виталия Сутормина, бортмеханика Владимира Пархомовича, штурмана Ивана Семашко и командира экипажа Игоря Гужева.

1979 год: столкновение самолетов в небе над Днепродзержинском

Недалеко от так называемой аллеи звезд на Восточном кладбище, где похоронены известные артисты, писатели, ученые и чиновники, есть групповое захоронение, которое до сих пор отзывается болью не только у тех, кто потерял в той катастрофе родных, но у футбольных болельщиков. Под одинаковыми красными гранитными плитами лежит экипаж самолета Ту-134, на борту которого в день авиакатастрофы 11 августа 1979 года находилась одна из самых популярных советских футбольных команд - ташкентский «Пахтакор».

В 1979 году в небе столкнулись два самолета из-за ошибки неопытного диспетчера. Фото: Наталия КРИВЕЦ

Самолет летел из Ташкента в Минск и на высоте 8400 метров столкнулся с другим Ту-134, летевшим из Челябинска в Кишинев. Это случилось в украинском небе над Днепродзержинском (ныне Каменское). Причиной столкновения стала диспетчерская ошибка - белорусский и молдавский самолеты шли по пересекающимся трассам, а неопытный диспетчер слишком поздно увидел опасное сближение. Второй диспетчер, пытаясь развести два лайнера, допустил ряд трагических ошибок. В 13 часов 35 минут один самолет зацепил крылом хвост другого. Позже комиссия подсчитает: чтобы разминуться, не хватило буквально 0,26 секунды. Не выжил никто из 178 человек, находившихся в обоих самолетах.

Под высокими соснами на Восточном кладбище захоронено шесть человек экипажа: командир корабля Анатолий Комаров, штурман Николай Щипер, бортмеханик Егор Симаков, бортрадист Юрий Смирнов и стюардессы Людмила Лаптева и Наталья Галанович. Второй пилот Сергей Петросян похоронен на родине, в Армении, об этом сообщает табличка на одной из плит.

К слову, в СМИ о трагедии сообщили лишь через неделю, когда уже невозможно было скрыть исчезновение популярной футбольной команды. А позже появился слух, что в том столкновении изначально виноват Константин Черненко, который должен был лететь в Крым к отдыхавшему там Брежневу, и именно для его самолета с утра держали свободным один из трех воздушных коридоров, «загнав» все остальные рейсы в оставшиеся два коридора. Официально эту информацию, разумеется, никто не подтвердил. Диспетчерам дали по 15 лет, через семь лет они вышли по амнистии, а вскоре после выхода на свободу оба ушли из жизни.

1986 год: крушение белорусского самолета в Германии

Еще один ряд одинаковых могил с бронзовыми барельефами летчиков появился после страшного крушения белорусского самолета под Берлином. 12 декабря 1986 года Ту-134 следовал по маршруту Минск - Берлин. На борту находились 9 членов экипажа и 73 пассажира, в их числе - 27 десятиклассников из Шверина, который возвращались домой после экскурсии в Минск.

На посадку в берлинском аэропорту экипаж зашел на левую полосу, правая была закрыта на ремонт. Но именно в этот момент на закрытой полосе для проверки решили включить огни, о чем диспетчер на английском языке уведомил заходившие на посадку самолеты. Передача такой информации правилами радиообмена не предусмотрена, и экипаж белорусского Ту-134, не владея в совершенстве английским языком, решил, что дано указание на посадку на правую полосу.

Об этой авиакатастрофе, унесшей 72 жизни, в СССР сообщили парой строк в газете «Правда». Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Продолжая снижение, летчики стали разворачивать самолет. Диспетчер, заметив это, уточнил: «Садиться нужно на левую полосу». На этот раз экипаж понял все правильно, но в спешке из-за нештатной ситуации командир допустил ошибку. Он должен был уйти на второй круг, чтобы зайти на посадку заново и спокойно сесть, а вместо этого продолжил снижение. В итоге не хватило высоты. В трех километрах от полосы лайнер задел верхушки деревьев и разбился.

При падении хвост самолета отломился, и сидевшие в нем 10 человек уцелели. Остальные 72 человека погибли - 9 членов экипажа, 20 школьников и 43 взрослых пассажира, в их числе - 20 немецких специалистов, которые занимались монтажом и запуском производственной системы на МАЗе.

По ГДР поползли слухи. Одни винили немецкого диспетчера, другие - советского пилота, распуская слухи, что он был пьян. Комиссия позже обвинила обоих - диспетчера за выдачу во время захода на посадку несвоевременной и неожиданной информации, а бортрадиста Анатолия Феоктистова - в том, что неправильно понял диспетчера. Ошибка командира корабля Анатолия Боголюбова тоже была очевидной.

В СССР о трагедии сообщили парой строк в газете «Правда»: «Центральный комитет СЕПГ, Государственный совет и Совет Министров ГДР выразили глубокое соболезнование семьям и близким погибших в результате авиационной катастрофы, произошедшей 12 декабря в районе аэропорта «Шенефельд».

2005 год: крушение самолета в Танзании

Поздно вечером 23 марта 2005 года в Танзании, в аэропорту города Мванза в воздух поднялся грузовой Ил-76. Он должен был доставить в Хорватию 50 тонн рыбного филе. Самолет принадлежал молдавской компании, но шестеро из восьми членов экипажа были белорусами и работали по контракту. Вскоре после взлета связь с самолетом прервалась. Его обнаружили на следующий день в озере Виктория в 3 км от берега. Все члены экипажа погибли.

Эти шестеро белорусских летчиков погибли в 2005 году в Танзании. Фото: Наталия КРИВЕЦ

В качестве единственной версии причины катастрофы рассматривалась стая птиц, попавшая в двигатели самолета. Но после обследования места трагедии и расшифровки черных ящиков комиссия пришла к выводу, что экипаж должным образом не контролировал высоту полета по приборам и был уставшим, потому что летчики поспали перед рейсом всего пять часов, причем в шумной гостинице.

А недавно, 6 ноября 2022 года, пассажирский самолет в Танзании упал в то же озеро, где в 2005-м погиб белорусский экипаж Ил-76, вот тут мы об этом писали.

2007 год: белорусский самолет, сбитый в Сомали

Март 2007 года стал трагичным для белорусской авиации. 9 марта в охваченном войной Сомали боевиками-экстремистами был подбит транспортный самолет авиакомпании «Трансавиаэкспорт», который выполнял рейс в рамках миротворческой миссии Африканского союза - перевозил два бронетранспортера из Уганды в Сомали. Снаряд попал в нишу шасси, но экипажу удалось самолет посадить, а службы аэропорта потушили пожар.

Экипаж не пострадал, его доставили в Минск, а самолет восстановлению не подлежал. Снаряд попал в нишу шасси, но экипажу удалось самолет посадить, а службы аэропорта потушили пожар. Руководство белорусской авиакомпании приняло решение демонтировать со сбитого самолета дорогостоящее оборудование и перевезти его в Минск. И отправило за ним в Сомали второй самолет. Поставленную задачу авиаинженеры до конца не выполнили - при взлете из аэропорта сомалийской столицы Могадишо белорусский Ил-76 был сбит ракетой из ПЗРК. Погибли все 11 членов экипажа. Хотя в Сомали 22 марта было подписано перемирие, и Совбез ООН передавал, что все нормально.

8 летчиков, погибших в Танзании, похоронены на Восточном кладбище в Минске. еще трое - в Витебске. Фото: Наталия КРИВЕЦ

8 погибших летчиков похоронили на Восточном кладбище с воинскими почестями, включая салют и государственный гимн. Похоронили рядом, с одинаковой датой смерти: 23 марта 2007 года. Еще трое похоронены на кладбище «Мазурино» в Витебске. Через полтора года после инцидента в Сомали все погибшие члены экипажа - командир Игорь Вашкевич, второй пилот Александр Гоманьков, бортинженер Иван Габ, бортрадист Олег Канунников, бортоператор Игорь Гресь, старший бортоператор Александр Зернин, штурман Геннадий Трашков, инженер по эксплуатации воздушного судна Михаил Баглов, авиатехники по планеру и двигателям Олег Бондаронок, Дмитрий Носников и Артем Сычугов - были награждены орденами.

Тем временем в Беларуси ограничили цены на одежду для похорон.

Ранее мы рассказали, как белорус переоборудовал «Волгу», чтобы она ездила на дровах, разгонялась до 100 км/ч и коптила сало - вот тут подробности об этом удачном эксперименте.

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